У Харкові затримали координатора очолюваних нардепом Кивою "Патріотів - За життя" Ширяєва

Про це заявив начальник Головного управління поліції Харківщини Андрій Рубель у коментарі Суспільному.

За його словами, затримання проводив карний. У якій справі затримали Ширяєва та який статус у нього, Рубель не уточнив.



У прокуратурі уточнили, що Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора у 2018 році.

"Затриманий працівниками слідчого управління поліції у справі про рейдерське захоплення елеватора у Занках у 2018 році. Ще у 2018 році йому було оголошено підозру. Підозрюваний не прибував на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та був оголошений у розшук та затриманий за клопотанням про примусовий привід для обрання запобіжного заходу", - повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.

Ширяєв перебуває в СІЗО. За словами Чубенка, 6 липня підозрюваному переглянуть запобіжний захід.