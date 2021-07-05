У Харкові затримали координатора очолюваних нардепом Кивою "Патріотів - За життя" Ширяєва
У Харкові затримали керівника місцевої організації нардепа від ОПЗЖ Іллі Киви "Патріоти - За життя" Олега Ширяєва
Про це заявив начальник Головного управління поліції Харківщини Андрій Рубель у коментарі Суспільному.
За його словами, затримання проводив карний. У якій справі затримали Ширяєва та який статус у нього, Рубель не уточнив.
У прокуратурі уточнили, що Ширяєва затримали у справі про рейдерське захоплення елеватора у 2018 році.
"Затриманий працівниками слідчого управління поліції у справі про рейдерське захоплення елеватора у Занках у 2018 році. Ще у 2018 році йому було оголошено підозру. Підозрюваний не прибував на виклик слідчого для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи та був оголошений у розшук та затриманий за клопотанням про примусовий привід для обрання запобіжного заходу", - повідомив речник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко.
Ширяєв перебуває в СІЗО. За словами Чубенка, 6 липня підозрюваному переглянуть запобіжний захід.
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