У Харкові знову вибухи, влада просить місцевих перебувати в укриттях

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебувайте в укриттях!" – написав він.

У місцевих пабліках повідомляють про декілька прильотів.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що обстріли сталися близько 12-ї ночі.

"Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку - попередньо по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 вересня російський агресор завдав чергового ракетного удару по Харкову

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