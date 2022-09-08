У Харкові знову вибухи, влада просить місцевих перебувати в укриттях
Вночі, 8 вересня, російські окупанти знову обстріляли Харків
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Російські окупанти завдають ударів по Харкову. Не ігноруйте сигнали тривоги, максимально перебувайте в укриттях!" – написав він.
У місцевих пабліках повідомляють про декілька прильотів.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що обстріли сталися близько 12-ї ночі.
"Один у Салтівському районі, другий у Холодногірському. У першому випадку - попередньо по об'єкту критично важливому для нормального життєзабезпечення міста. У Холодногірському районі – потрапляння по одному із підприємств Харкова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - написав він.
- Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 вересня російський агресор завдав чергового ракетного удару по Харкову
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