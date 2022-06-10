Про це заявив постпред України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк, передає Укрінформ.

"Загарбники вимагають від шкіл Херсона перейти на російські навчальні програми. І це відбувається на тлі громадських дискусій у росії про плани стерти самобутність України, скасувати культуру, знищити найактивніших і перевиховати решту. Треба сказати, що, за даними української розвідки, лише двоє з 60 директорів шкіл погодилися на співпрацю", - наголосив він під час засідання Постійної ради ОБСЄ.

Євгеній Цимбалюк зауважив, що РФ погрожує анексією Херсонської та Запорізької областей до осені. Саме для цього загарбники застосовують свій традиційний сценарій, зокрема інформаційну блокаду, примусову паспортизацію, запровадження рубльової зони тощо.

Натрапляючи на сильний опір українців, росіяни тероризують місцевих мешканців. Загалом на Херсонщині незаконно затримали близько 600 людей. Деяких із них катують і утримують у нелюдських умовах. Також є ті, кого окупанти вивезли до тимчасово окупованого Криму.

На окупованих територіях України росіяни змушують учителів викладати за програмою РФ і станом на 20 травня "перекваліфіковували" близько 3,5 тис. педагогів.

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