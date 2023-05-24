У Херсоні прогриміли вибухи. Повітряну тривогу не оголошували

Про це повідомляє "Суспільне".

Повідомлення про вибухи у Херсоні надійшло о 23:14. Повітряну тривогу на Херсонщині у цей час не оголошували.

Востаннє сирена лунала у Херсонській області з 20:15 до 20:46.