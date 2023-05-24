У Херсоні прогриміли вибухи. Повітряну тривогу не оголошували
Пізно ввечері вівторка, 23 травня, жителі Херсона чули вибухи
Про це повідомляє "Суспільне".
Повідомлення про вибухи у Херсоні надійшло о 23:14. Повітряну тривогу на Херсонщині у цей час не оголошували.
Востаннє сирена лунала у Херсонській області з 20:15 до 20:46.
- 23 травня повідомлялося, що за добу росіяни завдали 61 удар по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а троє - отримали поранення.
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