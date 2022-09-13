У Херсоні пролунали вибухи, - Хлань
У тимчасово окупованому Херсоні сьогодні, 13 вересня, пролунали вибухи
Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у фейсбуці.
"У Херсоні чути гучні вибухи. Схоже, по окупантам дуже потужно прилетіло", - пише Хлань.
Новина доповнюється.
- В ОК "Південь" повідомили, що ЗСУ за останні два тижні звільнили п'ять населених пунктів та 500 кв. км окупованої території Херсонської області.
- Росіяни залишили передові позиції у Киселівці, яка розташована за 15 км від окупованого Херсона.
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