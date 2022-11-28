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У Херсоні в лікарнях безкоштовно видаватимуть медикаменти

28 листопада, 2022 понедiлок
14:28
Суспільство Доступні ліки

Лікарські засоби також будуть видавати медики екстреної медичної допомоги при обслуговуванні викликів

Про це у соцмережі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Поки у місті не працюють аптеки у достатній кількості, херсонці можуть звернутися у лікарні і отримати необхідні медикаменти безкоштовно", – написав чиновник.

Ліки видають за наступними адресами:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:

Поліклініка № 1  - вул. Кримська, 138.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:

Поліклініка № 1 - вул. Комарова, 2;

Поліклініка № 2 - вул. Будівельників, 20;

Поліклініка № 3 - проїзд Береговий, 3.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:

Поліклініка № 1 - пр. Ушакова, 21;

Поліклініка № 2 - вул. Тираспольська, 62;

Поліклініка № 3 - пр. 200-річчя Херсона, 25;

Дитяча поліклініка № 2 - вул. Ціолковського, 52.

Ярослав Янушевич також повідомив, що бригади екстреної медичної допомоги надаватимуть лікарські засоби, коли виїжджатимуть на виклики.

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