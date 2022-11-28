У Херсоні в лікарнях безкоштовно видаватимуть медикаменти
Лікарські засоби також будуть видавати медики екстреної медичної допомоги при обслуговуванні викликів
Про це у соцмережі повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Поки у місті не працюють аптеки у достатній кількості, херсонці можуть звернутися у лікарні і отримати необхідні медикаменти безкоштовно", – написав чиновник.
Ліки видають за наступними адресами:
Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:
Поліклініка № 1 - вул. Кримська, 138.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:
Поліклініка № 1 - вул. Комарова, 2;
Поліклініка № 2 - вул. Будівельників, 20;
Поліклініка № 3 - проїзд Береговий, 3.
Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:
Поліклініка № 1 - пр. Ушакова, 21;
Поліклініка № 2 - вул. Тираспольська, 62;
Поліклініка № 3 - пр. 200-річчя Херсона, 25;
Дитяча поліклініка № 2 - вул. Ціолковського, 52.
Ярослав Янушевич також повідомив, що бригади екстреної медичної допомоги надаватимуть лікарські засоби, коли виїжджатимуть на виклики.
- Нагадаємо, на Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.37
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе