Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Ворог шукає родичів працівників СБУ та учасників АТО, які залишились проживати на тимчасово окупованому Чаплинському районі (Херсонська область)", – йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву припускають, що окупанти планують тиснути на родичів задля вивідування інформації.

Нагадаємо, раніше на окупованих територіях ФСБ почала створювати спеціальні групи для пошуку українських партизанів. Раніше такі групи створювали в Сирії.

Загарбники вивезли всіх колаборантів з Нової Каховки.

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