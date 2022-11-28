Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією На Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях

На Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях

28 листопада, 2022 понедiлок
10:46
війна з Росією російські окупанти

В окупованій частині Херсонської області окупанти шукають родичів українських правоохоронців задля вивідування інформації

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Ворог шукає родичів працівників СБУ та учасників АТО, які залишились проживати на тимчасово окупованому Чаплинському районі (Херсонська область)", – йдеться в повідомленні. 

У Центрі національного спротиву припускають, що окупанти планують тиснути на родичів задля вивідування інформації. 

  • Нагадаємо, раніше на окупованих територіях ФСБ почала створювати спеціальні групи для пошуку українських партизанів. Раніше такі групи створювали в Сирії.
  • Загарбники вивезли всіх колаборантів з Нової Каховки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Україна
Херсонщина
окупанти
Читайте також:
Автор Антін Борковський
27 листопада, 2022 неділя
Якщо Росія буде продовжувати ракетні удари, то в Україні настане гуманітарна криза – експерт Гендельман
26 листопада, 2022 субота
"Індуси, одним словом": журналіст розповів, як на ЧС-2022 прапор України переплутали із прапором ЛГБТ
27 листопада, 2022 неділя
У Запоріжжі прогриміли вибухи
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.64
    Купівля 39.64
    Продаж 40.38
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 41.21
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
28 листопада
11:25
цвинтар
Родини захисників розповіли про катастрофічний стан Берковецького цвинтаря, де ховають українських воїнів
11:05
Зниклі безвісти
За час повномасштабної війни правоохоронці знайшли майже 30 тисяч людей, які вважались зниклими безвісти
11:04
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Умови для ведення бойових дій ЗСУ взимку набагато кращі, ніж в армії РФ, - Згурець
10:47
Херсон
Британська розвідка пояснила, чому Херсон залишається вразливим для російських обстрілів
10:43
Київ ялинка
"Не дозволимо Путіну вкрасти наше Різдво": Кличко розповів, чи встановлять головну ялинку країни в Києві
10:40
долар євро валюта обмін
Курс валют: вартість долара та євро 28 листопада
10:37
Мінкульт
Мінкульт передав РНБО перелік осіб, які загрожують нацбезпеці України
10:26
Ракетоносій "калібрів"
Вивели в море 8 "калібрів": Росія готує нову атаку на Україну
10:25
Оновлено
світло
По всій Україні запровадили аварійні відключення електроенергії
10:22
На фото очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Була однією з найкращих у Європі": Гайдай заявив про знищення росіянами підстанції у Кремінній
10:19
Ексклюзив
росія мобілізація орки окупанти
Неподалік окупованого Маріуполя росіяни облаштували табір і тренують мобілізованих, щоб відправити на фронт, - Андрющенко
10:16
Київ метро
Мер Києва сказав, як функціонуватиме метро у разі тривалого блекауту
10:02
OPINION
Mason Lemberg
Чого не видно за трусиками хлопчика в трусиках
09:58
Оновлено
Зоря - Минай, УПЛ
УПЛ: результати та розклад матчів 15-го туру
09:52
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати матчів та розклад трансляцій 28 листопада
09:39
російська техніка
ЗСУ за добу знищили 590 окупантів та 3 танки противника
09:17
Міні-лабораторії українських школярів відправили у космос кораблем SpaceX Dragon
09:09
Повної евакуації мешканців Києва не буде, - Кличко
08:47
Ексклюзив
"Руки коченіють, а ще потрібно стріляти": боєць батальйону "Свобода" Лисенко про ситуацію навколо Бахмута
08:38
Окупанти вбили 2 цивільних на Донеччині, ще 4 поранені
08:19
В Бельгії почалися заворушення через програш національної збірної на чемпіонаті світу
08:19
окупант
Ворог зосередився на наступі по кількох напрямках, ще на чотирьох він обороняється
08:06
OPINION
Вадим Денисенко
Чому росіяни усунули головного дипломата Білорусі
07:54
ЗСУ
Сили оборони уразили військовий об'єкт і 4 райони зосередження військ РФ за добу
07:42
Нікопольщина
Окупанти випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині
07:26
ЗСУ
ЗСУ знищили 6 одиниць військової техніки ворога та поранили понад сотню окупантів на Запоріжжі
06:43
білоруські та російські військові
"Буде самогубством для армії та режиму Лукашенка": українська розвідка оцінила загрозу наступу з Білорусі 
06:08
Російські окупанти в Криму
В ISW назвали, яких загроз побоюються окупанти і де найбільше укріплюються
05:45
Дніпропетровщина, Нікополь
Російськими обстрілами в Україні пошкоджено близько 32 тис. цивільних та 700 інфраструктурних об'єктів
05:18
російські військові окупанти
Загарбники вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів, - Центр спротиву
01:56
Ріші Сунак
Прем'єр Британії: країна продовжить збільшення військової допомоги для України
00:57
Єнс Столтенберг
Столтенберг: чим більше військової підтримки, тим сильніша буде позиція України на переговорах
00:01
біженці з України
Кількість зареєстрованих біженців з України в Європі досягла близько 4,7 млн людей, - ООН
2022, неділя
27 листопада
23:22
Ексклюзив
Віталій Портников
"Важливо десакралізувати сутність державності РФ": Портников про визнання Росії спонсоркою тероризму
23:06
Оновлено
Збірна Іспанії
ЧС-2022: результати усіх матчів 27 листопада, турнірні таблиці
23:04
Володимир Зеленський
Російські війська готують нові удари по Україні, - Зеленський
22:59
Аналітика
Сергій Згурець
Найбільші успіхи ЗСУ в повномасштабній війні РФ проти України. Колонка Сергія Згурця
22:53
Альваро Мората (в червоній формі) забиває гол у ворота Мануеля Нойєра
Іспанія зіграла внічию з Німеччиною на ЧС-2022 з футболу
22:12
Протестувальник тримає фотографію Махси Аміні на демонстрації з нагоди Міжнародного дня боротьби з насильством щодо жінок в Анкарі, Туреччина
Кривавий режим, що вбиває дітей: племінниця лідера Ірану закликала розірвати зв'язки з його урядом
22:03
аварія в Литві з військовими ЗСУ
У Латвії потрапив в ДТП автобус із українськими військовими, - ЗМІ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV