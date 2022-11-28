На Херсонщині загарбники розшукують родичів українських правоохоронців, які залишилися на окупованих територіях
В окупованій частині Херсонської області окупанти шукають родичів українських правоохоронців задля вивідування інформації
Про це повідомили в Центрі національного спротиву.
"Ворог шукає родичів працівників СБУ та учасників АТО, які залишились проживати на тимчасово окупованому Чаплинському районі (Херсонська область)", – йдеться в повідомленні.
У Центрі національного спротиву припускають, що окупанти планують тиснути на родичів задля вивідування інформації.
- Нагадаємо, раніше на окупованих територіях ФСБ почала створювати спеціальні групи для пошуку українських партизанів. Раніше такі групи створювали в Сирії.
- Загарбники вивезли всіх колаборантів з Нової Каховки.
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