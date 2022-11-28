Загарбники вивезли з Нової Каховки всіх колаборантів, - Центр спротиву
Російські окупаційні війська вивезли з міста Нова Каховка, що на Херсонщині, всіх колаборантів
Про це пише Центр національного спротиву.
За повідомленнями місцевого підпілля, всі активні колаборанти залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, а також залякував й примушував мешканців до співпраці.
"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", - йдеться в повідомленні.
Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.
- Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.
- 15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.
- У четвер, 24 листопада, українські захисники демілітаризували кілька складів з боєкомплектами окупантів на Херсонщині.
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