Про це пише Центр національного спротиву.

За повідомленнями місцевого підпілля, всі активні колаборанти залишили Нову Каховку. Йдеться не лише про тих хто обіймав посаду в окупаційній адміністрації, а й тих хто брав участь у спільних з росіянами рейдах проти місцевого населення, а також залякував й примушував мешканців до співпраці.

"Всі активні зрадники залишили місто, бо відчувають що його звільнення – це справа часу", - йдеться в повідомленні.

Водночас Центр національного спротиву закликає місцевих мешканців залишити місто до моменту його деокупації ЗСУ.

Раніше стало відомо, що окупаційна влада виселяє жителів Нової Каховки, які мешкають на вулицях поруч з узбережжям Дніпра.

15 листопада з'явилась інформація, що "адміністрація" окупантів виїхала з Нової Каховки.

У четвер, 24 листопада, українські захисники демілітаризували кілька складів з боєкомплектами окупантів на Херсонщині.

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