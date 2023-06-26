Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Колаборанта виявили спільно з ДБР і Держприкордонслужбою в підсумку стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Затриманий – місцевий прикордонник, який у період тимчасової окупації міста добровільно погодився співпрацювати з росіянами. За це в липні 2022 року його призначили "оперуповноваженим оперативного відділу" в захопленій на той час Північній виправній колонії №90. На цій "посаді" колаборант брав участь у репресіях проти місцевих жителів, щоб придушити рух опору в регіоні.

Після того, як місто звільнили Сили оборони, чоловік намагався залягти на дно й уникнути правосуддя. Проте співробітники СБУ і ДБР встановили місце його перебування та затримали.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.