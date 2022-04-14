У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань, – Денісова
У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань людей, які незгодні з окупацією. В місті викрадають активістів з проукраїнською позицією
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Відомо, що станом на 13 квітня у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.
"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом", – написала Денісова.
Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів без електроенергії.
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Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.
"Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає", – додала омбудсменка.
- Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповідав, що на території Херсонської області діють три катівні, де репресій зазнають, зокрема представники місцевої влади, бізнесмени, колишні силовики та військові.
- Додамо, що станом на 13 квітня розгублений та озлоблений невдачами російський ворог намагається покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.
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