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Головна війна з Росією У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань, – Денісова

У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань, – Денісова

14 квітня, 2022 четвер
02:24
війна з Росією Людмила Денісова

У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань людей, які незгодні з окупацією. В місті викрадають активістів з проукраїнською позицією

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відомо, що станом на 13 квітня у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.

"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом", – написала Денісова.

Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів без електроенергії. 

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Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.

"Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає", – додала омбудсменка.

  • Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповідав, що на території Херсонської області діють три катівні, де репресій зазнають, зокрема представники місцевої влади, бізнесмени, колишні силовики та військові.
  • Додамо, що станом на 13 квітня розгублений та озлоблений невдачами російський ворог намагається покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.

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Людмила Денісова
Херсонська область
катівня
війна новини
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