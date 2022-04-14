У Херсоні з'явився аналог донецької "Ізоляції" для катувань, – Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Відомо, що станом на 13 квітня у заручниках російських окупантів перебувають 137 людей. Серед них – 4 журналістів.

"Місцеві жителі зазначають, що в Херсоні з'явився аналог донецької Ізоляції для катувань незгодних з окупаційним режимом", – написала Денісова.

Також регіон на межі гуманітарної катастрофи. Окрім того, 106 населених пунктів без електроенергії.



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Окупанти захопили гуманітарний хаб у Херсоні, який був організований для допомоги містянам та медичним закладам області. Загарбники забрали ліки, дитяче харчування та памперси.



"Усе менше стає продуктів і ліків, а російські загарбники забирають у населення останнє. Життєво необхідних медичних препаратів для людей, які мають онкологію або цукровий діабет, в області взагалі немає", – додала омбудсменка.

Раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповідав, що на території Херсонської області діють три катівні, де репресій зазнають, зокрема представники місцевої влади, бізнесмени, колишні силовики та військові.

Додамо, що станом на 13 квітня розгублений та озлоблений невдачами російський ворог намагається покращити тактичне положення та повернутися на кордон Херсонської та Миколаївської областей.