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Головна війна з Росією У Херсонській області росіяни створили три катівні, - Арестович

У Херсонській області росіяни створили три катівні, - Арестович

11 квітня, 2022 понедiлок
01:24
війна з Росією Херсон окупанти

На території Херсонської області діють три катівні, де репресій зазнають, зокрема представники місцевої влади, бізнесмени, колишні силовики та військові

Про це повідомив  радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ефірі ізраїльського радіо, передає LB.ua

"Мітинги продовжуються. У Херсонській області намагаються репресувати представників місцевого самоврядування, декілька мерів загинуло, викрадають бізнесменів, колишніх силовиків, працюють катівні. За нашими даними, відомо про три катівні, де допитують, катують та вбивають", - зазначив радник голови ОП. 

Він також розповів, що мешканці Херсонщини опираються загарбникам.

"На Херсонщині продовжується український спротив. Щодо окремих категорій - колишні атовці, колишні військовослужбовці ЗСУ, які не встигли виїхати, колишні співробітники Служби безпеки України, здійснюють репресії", - сказав Арестович.

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катування
Олексій Арестович
Херсонська область
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