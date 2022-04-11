У Херсонській області росіяни створили три катівні, - Арестович
На території Херсонської області діють три катівні, де репресій зазнають, зокрема представники місцевої влади, бізнесмени, колишні силовики та військові
Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович у ефірі ізраїльського радіо, передає LB.ua.
"Мітинги продовжуються. У Херсонській області намагаються репресувати представників місцевого самоврядування, декілька мерів загинуло, викрадають бізнесменів, колишніх силовиків, працюють катівні. За нашими даними, відомо про три катівні, де допитують, катують та вбивають", - зазначив радник голови ОП.
Він також розповів, що мешканці Херсонщини опираються загарбникам.
"На Херсонщині продовжується український спротив. Щодо окремих категорій - колишні атовці, колишні військовослужбовці ЗСУ, які не встигли виїхати, колишні співробітники Служби безпеки України, здійснюють репресії", - сказав Арестович.
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