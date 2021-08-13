У Хмельницькій області знесли два бюсти Леніну
На Хмельниччині демонтували два пам'ятники Володимиру Леніну
Про це повідомив засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков у коментарі LB.ua.
Бюсти знесли у селах Кізя та Великозалісся.
“Ми думали, що зможемо демонтувати усі пам`ятники Леніна до Дня Незалежності, але не склалося”, – розповів активіст.
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Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані через закон про декомунізацію.
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