У Хмельницькій області знесли два бюсти Леніну

Про це повідомив засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков у коментарі LB.ua.



Бюсти знесли у селах Кізя та Великозалісся.

“Ми думали, що зможемо демонтувати усі пам`ятники Леніна до Дня Незалежності, але не склалося”, – розповів активіст.



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Пам'ятники Леніну мають бути демонтовані через закон про декомунізацію.