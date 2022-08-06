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У Хорватії розбився автобус з польськими прочанами, 11 людей загинуло

6 серпня, 2022 субота
20:35
Світ

У Хорватії в ДТП потрапив автобус із паломниками з Польщі. Внаслідок аварії 11 людей загинули, 34 травмовані

Про це повідомляє портал Gov.pl.

"Сьогодні вранці на А-4, приблизно за 30 км на північ від Загреба, сталася аварія польського автобуса з паломниками, які їхали до Меджугор'є. За останньою підтвердженою інформацією, 11 людей загинули, 34 отримали поранення та були госпіталізовані", - йдеться у повідомленні.

Повідомляють, що посольство Республіки Польща в Загребі запустило гарячу лінію  + 385 148 99 414 , де члени сімей загиблих можуть отримати інформацію. 

  • На півночі Ірану 12 липня перевернувся автобус, унаслідок чого три людини загинули та 16 зазнали поранень.

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