У Києві 18-19 грудня через ярмарки деякі тролейбуси й автобуси змінять маршрути
Київпастранс попереджає про зміни в русі громадського транспорту 18 та 19 грудня
Про це комунальне підприємство повідомляє в Телеграм.
Протягом 18 і 19 грудня продовольчі ярмарки мають відбутися на вул. Миколи Закревського, вул. Кубанської України, вул. Голосіївській, вул. Йорданській і вул. Татарській.
Від початку й до закінчення заходів (приблизно до 18:00) громадський транспорт рухатиметься за такими маршрутами:
- автобус № 33 - трасою: вул. Кіото - вул. Кубанської України - просп. Лісовий - вул. Космонавта Волкова до вул. Кубанської України - вул. Космонавта Волкова - просп. Лісовий - вул. Мілютенка = вул. Кіото;
- автобус № 39 - у напрямку вулиці Ракетної - трасою: проспект Голосіївський - проспект Науки - вулиця Лисогірська - вулиця Ракетна (селище Жовтневе), у зворотному напрямку - за чинним маршрутом;
- автобус № 63 - від станції метро "Червоний Хутір" до вул. Кубанської України;
- автобус № 81 - трасою: вул. Кіото - вул. Мілютенка - просп. Лісовий - вул. Космонавта Волкова до вул. Кубанської України - вул. Космонавта Волкова - просп. Лісовий – вул. Кубанської України - вул. Кіото;
- автобус № 101 від ст. м. «Почайна» до просп. Володимира Маяковського за чинною трасою, далі - вул. Теодора Драйзера - вул. Миколи Закревського, далі - за чинною трасою;
- тролейбус № 34 по трасі: вул. Північна - просп. Героїв Сталінграда - вул. Маршала Тимошенка - просп. Героїв Сталінграда - просп. Степана Бандери;
- автобус № 31 від ст. м. "Політехнічний інститут" до вул. Багговутівської за чинним маршрутом, далі - вул. Отто Шмідта - вул. Татарська - вул. Нагірна, далі - за чинним маршрутом.
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