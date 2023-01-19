У Києві 20 січня діятимуть стабілізаційні відключення світла, – Yasno

Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

"Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися. На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже ми залишаємося у графіках", – написав він.

Попри те, що світла в домівках киян часто немає, Коваленко попросив споживачів усе ж не забувати платити за спожиту електроенергію.

"Мушу вас запевнити: зараз кожна ваша сплачена гривня важлива. Загалом з початку війни рівень оплат за комуналку впав. Тому обсяги коштів, які надходять для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані зараз також зменшилися. Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% – це витрати на експлуатацію мереж", – написав він.

Напередодні, 18 січня, Сергій Коваленко прогнозував, що вже 19 січня Київ може повернутися до стабілізаційних графіків, проте дефіцит в енергомережі все ще значний

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb