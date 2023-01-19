У Києві 20 січня діятимуть стабілізаційні відключення світла, – Yasno
У п’ятницю, 20 січня, передбачені "Укренерго" ліміти електроенергії покриють 60% потреб міста, тож і надалі діятимуть стабілізаційні відключення
Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.
"Сьогоднішній день у Києві провели у стабілізаційних відключеннях. Обмеження все ще значні, тому світло-сірі зони графіку також відключалися. На завтра НЕК Укренерго дає на місто 952 МВт для споживання. Це покриє 60% потреб міста, отже ми залишаємося у графіках", – написав він.
Попри те, що світла в домівках киян часто немає, Коваленко попросив споживачів усе ж не забувати платити за спожиту електроенергію.
"Мушу вас запевнити: зараз кожна ваша сплачена гривня важлива. Загалом з початку війни рівень оплат за комуналку впав. Тому обсяги коштів, які надходять для ремонтів мереж та дотримання їх у належному стані зараз також зменшилися. Попри обмеження електроенергії і усі незручності, які з ними пов’язані, важливо, щоб усі вчасно сплачувати за спожиту електроенергію. Оскільки в тарифі 20% – це витрати на експлуатацію мереж", – написав він.
- Напередодні, 18 січня, Сергій Коваленко прогнозував, що вже 19 січня Київ може повернутися до стабілізаційних графіків, проте дефіцит в енергомережі все ще значний
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