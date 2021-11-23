У Києві очікується перший сніг, - синоптик Наталка Діденко
У віторок, 23 листопада, у столиці очікується перший сніг
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг!", - зазначила синоптик.
Вона додала, що сніг може ускладнити щоденну ситуацію на дорогах.
"Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок. Обов‘язково - зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні", - написала вона.
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