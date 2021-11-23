У Києві очікується перший сніг, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.



"Сьогодні ввечері, а десь й раніше, йтиме сніг!", - зазначила синоптик.



Вона додала, що сніг може ускладнити щоденну ситуацію на дорогах.



"Тому подбайте вже зараз про шлях та способи, якими ви ввечері повертатиметеся додому з роботи, після справ чи дружніх посиденьок. Обов‘язково - зимова ґума, увімкнені фари, відповідне взуття не лише машинам, а й собі, гарячий чай у термосі в салоні", - написала вона.





