У Києві 23 травня буде по-літньому тепло, можливі короткочасні дощі з грозами, - синоптик Наталка Діденко
У Києві 23 травня температура повітря становитиме +22, +23 градуси. Можливі короткочасні дощі з грозами, тож українців закликали не лякатись гучних звуків
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
"Завтра, 23-го травня, у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20+25 градусів. Хіба що на на північному сході та на узбережжях морів місцями +18+21 градус", - написала вона.
"Дощі, подекуди з грозами, передбачаються завтра повсюди, окрім західних областей (там переважно сонячно, лише в Карпатах імовірність невеликих опадів)", - додала синоптикиня.
- Раніше Наталка Діденко розповіла, де чекати дощів у понеділок, 22 травня.
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