Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Завтра, 23-го травня, у більшості областей України денна температура повітря коливатиметься в межах +20+25 градусів. Хіба що на на північному сході та на узбережжях морів місцями +18+21 градус", - написала вона.

"Дощі, подекуди з грозами, передбачаються завтра повсюди, окрім західних областей (там переважно сонячно, лише в Карпатах імовірність невеликих опадів)", - додала синоптикиня.