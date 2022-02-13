У Києві авто вилетіло на узбіччя та знесло кілька кіосків
У столиці на Кільцевій дорозі Renault вилетів на узбіччя та зніс декілька кіосків
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як вдалося попередньо з'ясувати, водій Renault їхав по Кільцевій дорозі у напрямку Жулянського мосту. З невідомих причин на зупинці "Електромаш", він вилетів на узбіччя і розтрощив три кіоски.
На щастя, в автопригоді обійшлося без постраждалих. Був водій п'яний чи ні - з'ясує слідство. Наразі автівку евакуювали.
На місці працює поліція, яка і буде встановлювати обставини ДТП.
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