У Києві автомобіль KIA влетів у дерево, водій загинув на місці ДТП

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

У Шевченківському районі столиці, на вулиці Олени Теліги в напрямку станції метро "Почайна" водій KIA Carens з незрозумілих причин не впорався з керуванням та влетів в дерево.

Медики двох швидких, які прибули на місце аварії, намагалися реанімувати водія протягом 40 хвилин, проте це їм не вдалося. Чоловік 60-65 років помер на місці автопригоди.