У Києві автомобіль KIA влетів у дерево, водій загинув на місці ДТП
У Шевченківському районі столиці чоловік не впорався з керуванням, врізався у дерево та загинув
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
У Шевченківському районі столиці, на вулиці Олени Теліги в напрямку станції метро "Почайна" водій KIA Carens з незрозумілих причин не впорався з керуванням та влетів в дерево.
Медики двох швидких, які прибули на місце аварії, намагалися реанімувати водія протягом 40 хвилин, проте це їм не вдалося. Чоловік 60-65 років помер на місці автопригоди.
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