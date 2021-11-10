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У Києві BMW вилетіла у кювет, водія шукають

10 листопада, 2021 середа
20:17
Кримінал

У середу, 10 листопада, у Печерському районі Києва сталася ДТП за участі легковика BMW

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

За словами свідків, BMW рухався з вул. Грушевського по Парковій дорозі. Повертаючи праворуч, водій не впорався з керуванням і автомобіль вилетів у кювет.

Поліцейські, які прибули на місце події, не виявили водія у салоні. Біля розтрощеної BMW перебував чоловік, але стверджував, що не є власником машини.

На місці аварії працюють правоохоронці.







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Новини
ДТП
Вартові.Еспресо
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