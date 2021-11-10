У Києві BMW вилетіла у кювет, водія шукають

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



За словами свідків, BMW рухався з вул. Грушевського по Парковій дорозі. Повертаючи праворуч, водій не впорався з керуванням і автомобіль вилетів у кювет.



Поліцейські, які прибули на місце події, не виявили водія у салоні. Біля розтрощеної BMW перебував чоловік, але стверджував, що не є власником машини.



На місці аварії працюють правоохоронці.















Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb