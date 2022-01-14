У Києві через буревій дерево розтрощило авто, загинув чоловік
Ввечері 14 січня у Святошинському районі Києва під час буревію дерево впало на автомобіль, убивши чоловіка
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
Пригода сталася на вулиці Верховинній поблизу будинку №35. Дерево впало на легковик Peugeot 208, який заїжджав у гараж. Дерево розтрощило автомобіль, водій якого загинув на місці.
Крім того, внаслідок падіння дерева ще 8 припаркованих поблизу автомобілів зазнали пошкоджень.
На місце пригоди прибули співробітники аварійно-рятувального загону КМДА, рятувальники ДСНС, медики і слідчо-оперативна група.
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