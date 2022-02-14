У Києві через COVID-19 на "дистанційці" перебувають 19 шкіл і понад 4 тис. класів

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.



"У столиці, як і загалом в Україні, хвиля захворюваності не спала. Через спалахи хвороби в Києві на дистанційному навчанні сьогодні 19 шкіл та понад 4 тис. класів у навчальних закладах. Зачинені на карантин 6 дитячих садочків", - написав він.



Мер додав, що рішення про закриття класів чи повністю школи або садочка ухвалюють керівники закладів.



Він нагадав, що протягом доби 13 лютого в Києві виявили 2293 хворих на коронавірус, зокрема понад 230 дітей, 14 людей померли. Ушпиталили 188 COVID-інфікованих і людей з підозрою на коронавірус і пневмонією.



Загалом у лікарнях перебуває понад 1 860 COVID-пацієнтів, а заповненість ліжок у медзакладах Києва становить 34%.



Віталій Кличко закликав громадян дотримуватися протиепідемічних правил і вакцинуватися, щоб у разі захворювання легше його перенести.

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