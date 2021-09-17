У Києві через футбол 18 вересня можливі обмеження в роботі трьох станцій метро
У Києві ввечері 18 вересня можливе обмеження роботи трьох станцій метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" через футбольний матч, повідомила пресслужба підземки
Про це повідомляється на сторінці КП "Київський метрополітен" у Facebook.
"Можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій", – йдеться у повідомленні.
Завтра на НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія). Початок гри о 19:30.
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