У Києві через несправність поїздів скасують низку вечірніх рейсів міської електрички

Про це повідомляє Київпастранс.



Увечері 20 грудня через несправність потягів не буде таких рейсів:

№ 7419;

№7420;

№7427;

№7428;

№7437;

№7416;

№7423;

№7424;

№7431.

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