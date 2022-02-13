У Києві через ожеледь Hyundai вилетів з дороги та протаранив припарковані автівки
У столиці на бульварі Вернадського через ожеледь Hyundai вилетів з дороги і протаранив припарковані автівки
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Як розповіли Вартовим Еспресо місцеві мешканці, це не вперше на бульварі Вернадського, 69 через недбалість комунальників та дорожників утворюється каток.
На перетині з дворового проїзду постійно утворюється калюжа, воду з якої автівки при виїзді переносять на дорогу, внаслідок чого утворюється аварійна ситуація.
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