У Києві через ожеледь Hyundai вилетів з дороги та протаранив припарковані автівки

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

Як розповіли Вартовим Еспресо місцеві мешканці, це не вперше на бульварі Вернадського, 69 через недбалість комунальників та дорожників утворюється каток.

На перетині з дворового проїзду постійно утворюється калюжа, воду з якої автівки при виїзді переносять на дорогу, внаслідок чого утворюється аварійна ситуація.













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