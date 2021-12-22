У Києві через технічні причини скасували кілька рейсів міської електрички
22 грудня в Києві скасували чотири рейси міської електрички
Про це повідомляє Київпастранс.
У середу, 22 грудня, не їздитимуть такі потяги:
- 7416;
- 7423/7424;
- 7431.
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2021, середа
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