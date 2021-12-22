У Києві через технічні причини скасували кілька рейсів міської електрички

Про це повідомляє Київпастранс.



У середу, 22 грудня, не їздитимуть такі потяги:

7416;

7423/7424;

7431.

У Київпастранс пояснили, що рейсів не буде у зв'язку з технічними проблемами.

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