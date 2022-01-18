У Києві через візит Блінкена можуть обмежити рух транспорту 19-20 січня

Про це попереджає Управління державної охорони України.



19-20 січня рух транспорту можуть обмежити в центральній частині Києва, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів.



"Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Ентоні Блінкен зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві 19 січня.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb