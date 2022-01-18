У Києві через візит Блінкена можуть обмежити рух транспорту 19-20 січня
19-20 січня у зв'язку з візитом Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва в центрі та двох районах міста можуть обмежити рух транспорту
Про це попереджає Управління державної охорони України.
19-20 січня рух транспорту можуть обмежити в центральній частині Києва, а також на деяких вулицях Дарницького та Шевченківського районів.
"Інформуємо, що відповідно до Закону України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади", - йдеться в повідомленні.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.22
Купівля 28.22Продаж 28.56
-
EUR
Купівля 32.06Продаж 32.54
- Актуальне
- Важливе