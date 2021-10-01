У Києві четвертокласник приніс невідому суміш до гімназії, дітям стало зле
У Києві учень четвертого класу приніс невідому суміш до школи
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Це сталось у київській гімназії №179.
Однокласникам почало ставати зле. До гімназії викликали медиків і поліцію.
Суміш вилучили, школярів вивели на свіже повітря.
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