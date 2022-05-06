У Києві чоловік напідпитку впав у отвір між вагоном і пероном на залізничній станції та отримав травму ноги

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

За словами свідків, чоловік намагався зайти у вагон, але оступився і впав у отвір між вагоном і пероном.

Машиніст потягу зачинив двері і розпочав рух. Хлопець, який був у тамбурі встиг зірвати стоп-кран, тому електричка проїхала буквально пару метрів.

Чоловік отримав рвані рани ноги. Медики надали йому першу медичну допомогу і забрали до лікарні. Постраждалий заявив, що сам винен і зізнався, що вживав алкоголь.