У Києві чоловік напідпитку впав у отвір між вагоном і пероном на залізничній станції та отримав травму ноги
В Оболонському районі Києва на залізничній станції "Зеніт" нетверезий чолов'яга мало не потрапив під потяг
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
За словами свідків, чоловік намагався зайти у вагон, але оступився і впав у отвір між вагоном і пероном.
Машиніст потягу зачинив двері і розпочав рух. Хлопець, який був у тамбурі встиг зірвати стоп-кран, тому електричка проїхала буквально пару метрів.
Чоловік отримав рвані рани ноги. Медики надали йому першу медичну допомогу і забрали до лікарні. Постраждалий заявив, що сам винен і зізнався, що вживав алкоголь.
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