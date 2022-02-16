У Києві діятиме система резервної комунікації у разі відсутності зв’язку та інтернету

Про це повідомляє пресслужба Київської адміністрації.



Як відомо, резервна система базується на системі головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій і здатна забезпечити оперативний зв’язок у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету.



Зазначається, що роботу резервної системи перевірили 16 лютого.



"Важливо, щоб навіть в умовах відсутності стільникового зв’язку та Інтернету відповідальні особи на підприємствах були в доступі цілодобово і вчасно приймали вказівки відповідно до ситуацій», – уточнили в КМДА.



Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що місто діє за чітким та послідовним планом, а підприємства, які забезпечують стратегічно важливі функції, переведені в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації.



Він також додав, що у Києві забезпечили можливість додаткового виробництва електроенергії на міських ТЕЦ, що дозволить забезпечити "безперебійне енергопостачання столиці в умовах надзвичайної ситуації".



Насамперед йдеться про лікарні.

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