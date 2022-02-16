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У Києві діятиме система резервної комунікації у разі відсутності зв’язку та інтернету

16 лютого, 2022 середа
15:32
Світ КМДА

В умовах відсутності мобільного зв’язку та інтернету підприємства життєзабезпечення Києва підтримуватимуть зв'язок через систему резервної комунікації

Про це повідомляє пресслужба Київської адміністрації.

Як відомо, резервна система базується на системі головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій і здатна забезпечити оперативний зв’язок у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

Зазначається, що роботу резервної системи перевірили 16 лютого.

"Важливо, щоб навіть в умовах відсутності стільникового зв’язку та Інтернету відповідальні особи на підприємствах були в доступі цілодобово і вчасно приймали вказівки відповідно до ситуацій», – уточнили в КМДА.

Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що місто діє за чітким та послідовним планом, а підприємства, які забезпечують стратегічно важливі функції, переведені в режим підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Він також додав, що у Києві забезпечили можливість додаткового виробництва електроенергії на міських ТЕЦ, що дозволить забезпечити "безперебійне енергопостачання столиці в умовах надзвичайної ситуації".

Насамперед йдеться про лікарні.

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