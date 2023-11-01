У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди
У вівторок, 31 жовтня, у столиці та Київській області другий день поспіль тривають температурні рекорди
Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними спостережень метеостанції, учора у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7 °С, що на 1,2 °С вище попереднього рекордного показника у 1926 році.
Також зафіксовані температурні рекорди по області. 31 жовтня на Об’єднаній гідрометеорологічній станції Вишгород стовпчики термометра в середньому сягнули +15,1 °С, а максимальна температура +21,0 °С. Попередні рекорди були зафіксовані у 2004 році.
Водночас у Борисполі максимальна добова температура повітря була +21,8 °С.
- Крім того, 28 жовтня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної швидкості вітру з 1969 року, а на території області - місцями з 1970 року.
- 30 жовтня у столиці був новий температурний рекорд за 10 років.
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