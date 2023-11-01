У Києві другий день поспіль фіксуються температурні рекорди

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, учора у Києві максимальна температура повітря після полудня досягла +21,7 °С, що на 1,2 °С вище попереднього рекордного показника у 1926 році.

Також зафіксовані температурні рекорди по області. 31 жовтня на Об’єднаній гідрометеорологічній станції Вишгород стовпчики термометра в середньому сягнули +15,1 °С, а максимальна температура +21,0 °С. Попередні рекорди були зафіксовані у 2004 році.

Водночас у Борисполі максимальна добова температура повітря була +21,8 °С.