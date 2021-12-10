У Києві легковик перекинув "швидку", яка їхала на виклик: госпіталізовано медиків і водія екіпажу

Про це повідомляють Вартові Еспресо.



За словами свідків, "швидка" рухалася по вул. Електриків у напрямку вул. Новокостянтинівської. У автомобіля були увімкнені проблискові маячки.







ДТП сталася, коли Chevrolet виїхав із вул. Новокостянтинівської та по дотичній ударив Mercedes медиків. Як наслідок, "швидка" перекинулася на бік.







Травми отримали водій "швидкої" та двоє лікарів, які їхали на виклик. Їх госпіталізували.



Водій Chevrolet відмовився від госпіталізації.







Для з'ясування обставин інциденту на місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

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