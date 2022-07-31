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У Києві музей "Третя після опівночі" проводить безкоштовні екскурсії для військових і їхніх родин та дітей-переселенців

31 липня, 2022 неділя
16:57
Культура

Київський музей "Третя після опівночі" влаштовує безкоштовні екскурсії в темряві для сімей військових і ветеранів АТО, дітей-переселенців і позбавлених батьківської опіки

Про це йдеться на сайті музею.

"Ми проводимо безоплатні інтерактиви та екскурсії для дітей з інвалідністю, без батьківської опіки, дітей переселенців, а також для військових та їхніх сімей. Скористайтесь самі або "підвісьте" відвідування музею для інших!" - наголосили в повідомленні.

У музеї зауважили, що в Україні живе понад 200 тис. дітей з інвалідністю та позбавлених батьківської опіки. Унаслідок вторгнення РФ більш ніж 2 млн неповнолітніх залишили свої оселі, 1 млн виїхав за кордон. Ці діти потребують уваги, нових емоцій і можливості для пізнання світу та соціалізації.

"Екскурсія у темряві розвиває толерантність та емпатію, наші гіди мотивують та показують, що будь-які життєві обставини - не вирок. Цей досвід точно подарує незабутні враження та розширить світогляд! А бажаючи віддячити усім, хто став на захист нашої країни, тепер безоплатно проводимо нашу "Прогулянку в темряві" для ветеранів АТО, військовослужбовців ЗСУ та бійців ТрО, а також їхніх родин" - зазначили в музеї.

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