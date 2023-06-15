У Києві на 12 станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

"Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори: це і первинна оцінка стану постраждалого, допомога при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках", - пояснюють у пресслужбі.

Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00.

На станціях червоної лінії:

"Шулявська" (проміжний вестибюль);

"Університет" (проміжний вестибюль);

"Театральна" (перехід);

"Арсенальна" (проміжний вестибюль).

На станціях синьої лінії у вестибюлях, перед турнікетами:

"Олімпійська";

"Палац "Україна";

"Площа Льва Толстого";

"Героїв Дніпра".

На станціях зеленої лінії: