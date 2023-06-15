У Києві на 12 станціях метро проведуть тренінги з домедичної допомоги
У п'ятницю, 16 червня, для всіх охочих відбудуться тренінги з домедичної допомоги на 12 станціях столичного метро
Про це інформує Київська міська державна адміністрація.
"Навичкам домедичної допомоги навчатимуть досвідчені спеціалісти та інструктори: це і первинна оцінка стану постраждалого, допомога при масивній кровотечі, порушенні прохідності дихальних шляхів, зупинці кровообігу, термічних опіках", - пояснюють у пресслужбі.
Тренінги триватимуть з 13:00 до 17:00.
На станціях червоної лінії:
- "Шулявська" (проміжний вестибюль);
- "Університет" (проміжний вестибюль);
- "Театральна" (перехід);
- "Арсенальна" (проміжний вестибюль).
На станціях синьої лінії у вестибюлях, перед турнікетами:
- "Олімпійська";
- "Палац "Україна";
- "Площа Льва Толстого";
- "Героїв Дніпра".
На станціях зеленої лінії:
- "Дорогожичі" (проміжний вестибюль);
- "Дружби народів" (перехід);
- "Печерська" (проміжний вестибюль);
- "Позняки" (балкон над платформою).
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