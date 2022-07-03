Про це повідомила Укрзалізниця в телеграмі.

"На Київській дитячій залізниці після ремонту почав курсувати справжній паровоз. Його було збудовано у 1951 році на заводі імені Карла Маркса, що в місті Бабельсберг (Німеччина). У Київ він був завезений як репарація після Другої світової війни", - наголосили у відомстві.

Нараз це єдиний паровоз, який використовують на мережі дитячих залізниць. Він має історичне та самволічне значення. Саме цей паровоз відкривав рух поїздів малою магістраллю Києва у 1953 році.

Наприкінці 90-х років ХХ століття його припинили використовувати на дитячій залізниці та задіяли для організації ретропоїздок вузькоколійками України. У 2005 році локомотив повернули на дитячу залізницю, щоб знову перевозити гостей магістралі.

"У 2021 році локомотив було відправлено на ремонт до локомотивного депо Сновськ, що на Чернігівщині. Навіть під час окупації Чернігівщини залізничники продовжували виконувати капітальний ремонт паровоза, і тепер він катає гостей дитячої залізниці", - зауважили в Укрзалізниці.

4 червня в Сирецькому парку Києва відновила роботу дитяча залізниця. Вона працює з четверга до неділі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb