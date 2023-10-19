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У Києві на Майдані попрощались з командиром підрозділу 72 ОМБр Сергієм Іконніковим

19 жовтня, 2023 четвер
23:16
Війна з Росією Сергій Іконніков

19 жовтня на Майдані Незалежності сотні людей провели в останню путь наймолодшого командира підрозділу 72 ОМБр "Чорні Запорожці" Сергія Іконнікова

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".

Поминальна служба відбулася у Михайлівському золотоверхому соборі.

Віддати останню шану Герою прийшли Петро Порошенко, народні депутати та депутати Київради, побратими, друзі і вчителі Сергія.   

Порошенко повідомив, що Сергій днями мав отримати своє перше офіцерське звання.

Друзі, побратими та педагоги Сергія розповіли, що він з дитинства був дуже цілеспрямованим, щирим і відкритим хлопцем.

13 жовтня Іконніков загинув на вугледарському напрямку.

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