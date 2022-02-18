У Києві на Оболоні зіткнулися Volkswagen Jetta й BMW 428XI

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



За попередньою інформацією, BMW зупинився перед світлофором на червоний сигнал. Позаду нього їхав автомобіль Volkswagen.



Родич водія автівки Volkswagen зазначив, що в машини відмовили гальма, тому вона врізалсь у задню частину BMW.



Учасників ДТП на місці оглянули медики. Унаслідок аварії ніхто не постраждав.



Прибув евакуатор, який прибере пошкоджені автомобілі.



На місці аварії працює поліція, яка встановлюватиме обставини інциденту. У напрямку метро Мінська ускладнено рух транспорту.

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