У Києві на Подолі затримали зловмисника, який втік з-під варти

Про це повідомляє прес-служба поліції.



Із затриманим спілкуються слідчі у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



Зазначається, що Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукувався Замятін Євген Володимирович, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 скоїв втечу з під-варти.



На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад столичної поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.



Зараз із затриманим спілкуються слідчі. Досудове розслідування триває за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.



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