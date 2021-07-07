У Києві на Подолі затримали зловмисника, який втік з-під варти
На столичному Подолі правоохоронці затримали зловмисника, який втік з-під варти, чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі
Про це повідомляє прес-служба поліції.
Із затриманим спілкуються слідчі у рамках кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями: зґвалтування та втеча з-під варти. Чоловіку загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
Зазначається, що Подільським управлінням поліції за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, розшукувався Замятін Євген Володимирович, 12.06.1986 року народження, який 06.07.2021 скоїв втечу з під-варти.
На пошуки зловмисника орієнтували весь особовий склад столичної поліції. Поліцейські встановили місцезнаходження правопорушника та затримали його.
Зараз із затриманим спілкуються слідчі. Досудове розслідування триває за двома статтями – ч. 4 ст. 154 (Зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років) та ч. 1 ст. 393 (Втеча з-під варти) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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