У Києві на Троєщині легковик вилетів у кювет і перекинувся кілька разів, водій загинув
У ніч на 1 жовтня у Києві на виїзді з вул. Оноре де Бальзака до проспекту Романа Шухевича сталася смертельна ДТП за участі легковика Mini Cooper
Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
За наявними даними, водій не впорався з керуванням, налетів на бордюрний камінь, зніс відбійник і вилетів у кювет. Автомобіль килька разів перекинувся і врешті зупинився у лісосмузі.
Водії, які проїжджали повз, побігли на допомогу і витягли з машини чоловіка 1997 р. н. та перенесли його до узбіччя дороги, щоб надати медичну допомогу. Проте медики "швидкої", які приїхали на виклик, змогли лише констатувати смерть чоловіка.
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