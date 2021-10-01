У Києві на Троєщині легковик вилетів у кювет і перекинувся кілька разів, водій загинув

Про це повідомляють "Вартові Еспресо".



За наявними даними, водій не впорався з керуванням, налетів на бордюрний камінь, зніс відбійник і вилетів у кювет. Автомобіль килька разів перекинувся і врешті зупинився у лісосмузі.



Водії, які проїжджали повз, побігли на допомогу і витягли з машини чоловіка 1997 р. н. та перенесли його до узбіччя дороги, щоб надати медичну допомогу. Проте медики "швидкої", які приїхали на виклик, змогли лише констатувати смерть чоловіка.























