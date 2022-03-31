У Києві надаватимуть психологічну допомогу тим, хто перебуває в укртиттях на станціях метро

Про це повідомили в КМДА.



"Психологи проводять групові та особисті консультації. Надають допомогу родинам, жінкам, підліткам, дітям, які перебувають в укритті від обстрілів на станціях метро. Головне завдання - допомогти впоратися з емоційними наслідками кризи, повернути здатність управляти своїм життям", - заначили в міськадміністрації.



Групові й індивідуальні консультації 31 березня відбудуться:

о 16:00 - на станціях метро "Дорогожичі" та "Шулявська";

о 17:00 - на станціях "Сирець" та "Академмістечко";

о 18:00 - на станції "Святошин".

О 17:00 на станції метро "Вокзальна" психологи проведуть тренінг "Стресостійкість та емоційна підтримка".Детальну інформацію щодо психологічної підтримки та відповіді на актуальні запитання можна знайти на сторінці проєкту

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