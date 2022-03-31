У Києві надаватимуть психологічну допомогу тим, хто перебуває в укртиттях на станціях метро
Люди, які перебувають в укриттях у київському метро, зможуть отримати першу психологічну допомогу
Про це повідомили в КМДА.
"Психологи проводять групові та особисті консультації. Надають допомогу родинам, жінкам, підліткам, дітям, які перебувають в укритті від обстрілів на станціях метро. Головне завдання - допомогти впоратися з емоційними наслідками кризи, повернути здатність управляти своїм життям", - заначили в міськадміністрації.
Групові й індивідуальні консультації 31 березня відбудуться:
- о 16:00 - на станціях метро "Дорогожичі" та "Шулявська";
- о 17:00 - на станціях "Сирець" та "Академмістечко";
- о 18:00 - на станції "Святошин".
Детальну інформацію щодо психологічної підтримки та відповіді на актуальні запитання можна знайти на сторінці проєкту.
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