У Києві наступила метеорологічна осінь майже на місяць раніше, ніж минулоріч
На метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського заявили, що 19 вересня до Києва прийшла метеорологічна осінь
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.
"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 19 вересня до Києва завітала метеорологічна осінь. Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче +15°C і становила +11,9°С. За прогнозом Українського гідрометцентру температура повітря і надалі буде знижуватись", - йдеться в повідомленні.
За кліматичною нормою 1991-2020 рр. вона розпочалась на три дні пізніше. Проте осінь наступила майже на місяць раніше, ніж минулоріч. Адже найпізніше метеорологічна осінь до Києва завітала минулого року - 15 жовтня.
Як зазначається, цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 14 травня, закінчилось 18 вересня і загалом тривало 128 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – воно тривало 166 днів.
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