У Києві не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень
У Великодню ніч, 16 квітня, комендантська година триватиме з 00.00 до 05.00, служби проходитимуть онлайн та транслюватимуться по телебаченню, а святкові кошики можна буде посвятити зранку
Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.
Нічні служби транслюватимуть також на Youtube та у Facebook.
"В ніч на Великдень, 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці. Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик", - розповів він.
Попко наголосив, що не варто намагатись посвятити кошики одразу по закінченню комендантської години та скупчуватися біля храмів.
"Дуже прошу – поставтеся до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", - йдеться у повідомленні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.83
Купівля 36.83Продаж 37.68
-
EUR
Купівля 39.98Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе