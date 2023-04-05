У Києві не скасовуватимуть комендантську годину на Великдень

Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко.

Нічні служби транслюватимуть також на Youtube та у Facebook.

"В ніч на Великдень, 16 квітня комендантська година триватиме як завжди з 00.00 до 05.00. Без змін. В першу чергу для безпеки самих киян і гостей столиці. Потреби вірян на Великдень будуть повністю задоволені. Від ночі священнослужителі проводитимуть служби, які транслюватимуть онлайн центральними телевізійними каналами, на інтернет-платформі Youtube та у Facebook. По завершенню комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик", - розповів він.

Попко наголосив, що не варто намагатись посвятити кошики одразу по закінченню комендантської години та скупчуватися біля храмів.

"Дуже прошу – поставтеся до відвідування храмів із розумінням воєнного стану та відповідальністю. Не потрібно намагатися освятити кошики відразу по закінченню комендантської години. Не потрібно скупчуватися у великих кількостях в середині та біля храмів. Не наражайте себе та оточуючих на небезпеку. Священнослужителі усім освятять великодні кошики! І не забувайте про сигнали повітряної тривоги. При оголошенні небезпеки – прямуйте в найближче укриття", - йдеться у повідомленні.

