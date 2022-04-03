У Києві ніч була спокійною, але міська влада просить містян не виходити з дому без нагальної потреби й не ігнорувати сирени, - КМДА
Ніч на 3 квітня в Києві минула спокійно, працюють інфраструктура та Гуманітарний штаб, але містян закликають не втрачати пильність
Про це заявили в КМДА.
"Ніч проти 3 квітня у Києві пройшла спокійно. Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги", - ідеться в повідомленні.
Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюють Північний і Дарницький мости, а громадський транспорт може пересуватися Південним.
"У Києві працює Гуманітарний штаб, який накопичує резерви та забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми. З початку повномасштабного російського вторгнення містяни отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів", - зауважили в КМДА.
Міська влада закликала киян бути пильними та не виходити з дому без нагальної потреби, дотримуватися правил комендантської години, а в разі перших сигналів повітряної тривоги негайно йти до укриття.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.68
-
EUR
Купівля 32.36Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе