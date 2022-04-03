У Києві ніч була спокійною, але міська влада просить містян не виходити з дому без нагальної потреби й не ігнорувати сирени, - КМДА

Про це заявили в КМДА.



"Ніч проти 3 квітня у Києві пройшла спокійно. Працює інфраструктура, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги", - ідеться в повідомленні.



Для автомобільного сполучення лівого та правого берегів Києва працюють Північний і Дарницький мости, а громадський транспорт може пересуватися Південним.



"У Києві працює Гуманітарний штаб, який накопичує резерви та забезпечує медикаментами, продуктами і предметами першої необхідності одиноких і людей літнього віку, осіб з інвалідністю, матерів з маленькими дітьми. З початку повномасштабного російського вторгнення містяни отримали понад 47 тисяч продуктових наборів та біля 42 тисяч гарячих обідів", - зауважили в КМДА.



Міська влада закликала киян бути пильними та не виходити з дому без нагальної потреби, дотримуватися правил комендантської години, а в разі перших сигналів повітряної тривоги негайно йти до укриття.

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