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У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки
Киян попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки з 15 до 17 липня
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.
“Увага! За даними Українського гідрометцентру, 15-17 липня в Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться в повідомленні.
“Увага! За даними Українського гідрометцентру, 15-17 липня в Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки”, - йдеться в повідомленні.
Киян закликали обережно поводитися з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки.
Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
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розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;
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заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;
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палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;
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залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
-
заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;
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випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду, сільськогосподарських угіддях, а також на інших земельних ділянках, що безпосередньо примикають до лісу.
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