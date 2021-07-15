У Києві оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Киян закликали обережно поводитися з вогнем та дотримуватися правил пожежної безпеки.

Так, протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:

розводити багаття у лісі та лісопосадках, крім тих, що пов’язані з технологічними вимогами лісогосподарських заходів у спеціально передбачених для цього місцях;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники, недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

заправляти у лісі, лісопосадках паливні баки під час роботи двигуна;