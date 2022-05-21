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У Києві оприлюднили перелік нерозмінованих парків

21 травня, 2022 субота
17:36
Суспільство На фото гранати, які залишили окупанти

Київська військова адміністрація опублікувала перелік небезпечних для відвідування парків та скверів. Також киян просять не підходити до фортифікаційних споруд та їх залишків

Інформації опублікували на офіційному порталі КМДА. 

Внаслідок бойових дій під час оборони Києва на деяких ділянках територій проводились мінування місцевості як українськими військовими, так і ворогами. Також у місті залишились вибухонебезпечні предмети, які не розірвались: снаряди, авіаційні бомби, міни.

Наразі в місті вилучають вибухонебезпечні предмети із деяких зелених зон. Тому жителів просять не наближатись до фортифікаційних споруд та їх залишків у наступних парках та скверах:

  • Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренка 36-38;
  • Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малишка (сторона мосту на вул. Будівельників), Парк Попудренко;
  • Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об’єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);
  • Оболонський район: Сквер на розі просп. Оболонського та вул. М. Тимошенка (центральна частина), Сквер О. Архипенка, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);
  • Подільський район: Сквер на Петрівці (ріг вул. Костянтинівської та вул. Заводської), Сквер на просп. Правди, 70-76, Парк Кинь-Грусть (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);
  • Шевченківський район: Сквер «Мюнхенський», Парк «Нивки» (західна частина, метро «Берестейська»), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;
  • Соломʼянський район: Парк Захисників України;
  • Святошинський район: Парк Юність (зі сторони вул. Покотила),Парк ім. Феодори Пушиної (зі сторони просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської (зі сторони просп. Перемоги);
  • Голосіївський район: Лісопарк по вул. Кайсарова.

Додають, що найбільш забрудненими виявилися околиці міста, де були бойові зіткнення – в районі Пущі-Водиці, Виноградаря, Святошинського лісопаркового господарства, автомобільних доріг у напрямку Житомира та Вишгорода. Піротехніки здійснили 30 виїздів та вилучили 25 залишків вибухонебезпечних предметів. Роботи тривають в Пущі-Водиці.

  • Міський голова Києва дозволив мешканцям повертатись до столиці після 9 травня.
  • 10 травня Віталій Кличко повідомив, що у місті визначили перші 20 будинків для відновлення після обстрілів російських військ.
  • 12 травня мер Києва заявив, що Росія не відмовилася від плану захопити столицю, через що він не може гарантувати повну безпеку місцевим, які повертаються додому.

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Новини
Кличко
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