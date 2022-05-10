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Головна війна з Росією У Києві визначили 20 будинків, які першими відбудовуватимуть після російських обстрілів, витратять майже 6 млн євро

У Києві визначили 20 будинків, які першими відбудовуватимуть після російських обстрілів, витратять майже 6 млн євро

10 травня, 2022 вiвторок
17:06

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у місті визначили перші 20 будинків для відновлення після обстрілів російських військ

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко заявив, що через ракетні обстріли у Києві пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки. Також пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дитсадків, 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

"Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро. Усього орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці складатиме понад 70 млн євро", - зазначив міський голова.

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Віталій Кличко
відновлення
обстріли
Київ
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