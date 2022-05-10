У Києві визначили 20 будинків, які першими відбудовуватимуть після російських обстрілів, витратять майже 6 млн євро

Про це він повідомив у Telegram.

Кличко заявив, що через ракетні обстріли у Києві пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки. Також пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дитсадків, 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

"Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро. Усього орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці складатиме понад 70 млн євро", - зазначив міський голова.