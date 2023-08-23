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У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків із канцелярією, зібраних волонтерами

23 серпня, 2023 середа
12:50
Суспільство У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків

У середу, 23 серпня, у Києві вручили 800 рюкзаків й наборів шкільної канцелярії майбутнім першокласникам із родин загиблих, полонених і зниклих безвісти українських військових

  • У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків
  • У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків
  • У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків
  • У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків
  • У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків

Про це інформує Еспресо.

Спільну акцію провели ГО "Мрія дітей України", Київська міська державна адміністрація та фундація "Мрія". Учасниками заходу стали діти та їхні матусі з Києва та Київської області, якими опікується ГО "Мрія дітей України". 

"Кожна мама, яка зараз ростить дитину самостійно. Хочу, щоб ви знали, що я розумію ваше горе, розділяю ваш біль. І поки кожній дитині, якою опікується Громадська організація "Мрія дітей України" не виповниться 18 років, ми будемо поряд – підтримувати, допомагати спільно підіймати на ноги й виховувати наших дітей. Зробимо все можливе, щоб діти загиблих, полонених, зниклих безвісти захисників мали все необхідне, гарну освіту, психологічну підтримку, можливість вирости гідними людьми, які будуть розбудовувати нашу державу", – зазначила голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.

Також на заході провели інтерактивну розважальну програму за участі Руханкомена. Дітки із задоволенням співали й танцювали, а після цього мали можливість зробити фото з виконавцями.

"Дитина отримує позитивні емоції. Тому що вдома, як мама не намагається приховати смуток, дитина відчуває. А от якраз такі заходи дозволяють дитині отримати позитивні емоції", - каже дружина загиблого військового Оксана. 

Рюкзаки та набори канцелярії до Дня знань отримають всі першачки - підопічні ГО "Мрія дітей України" з різних регіонів, дітей іншого віку забезпечать шкільною канцелярією. Загалом під опікою організації вже перебуває понад 3 тисяч родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових. 

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