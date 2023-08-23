У Києві першокласникам із родин загиблих військових вручили 800 рюкзаків із канцелярією, зібраних волонтерами
У середу, 23 серпня, у Києві вручили 800 рюкзаків й наборів шкільної канцелярії майбутнім першокласникам із родин загиблих, полонених і зниклих безвісти українських військових
Про це інформує Еспресо.
Спільну акцію провели ГО "Мрія дітей України", Київська міська державна адміністрація та фундація "Мрія". Учасниками заходу стали діти та їхні матусі з Києва та Київської області, якими опікується ГО "Мрія дітей України".
"Кожна мама, яка зараз ростить дитину самостійно. Хочу, щоб ви знали, що я розумію ваше горе, розділяю ваш біль. І поки кожній дитині, якою опікується Громадська організація "Мрія дітей України" не виповниться 18 років, ми будемо поряд – підтримувати, допомагати спільно підіймати на ноги й виховувати наших дітей. Зробимо все можливе, щоб діти загиблих, полонених, зниклих безвісти захисників мали все необхідне, гарну освіту, психологічну підтримку, можливість вирости гідними людьми, які будуть розбудовувати нашу державу", – зазначила голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова.
Також на заході провели інтерактивну розважальну програму за участі Руханкомена. Дітки із задоволенням співали й танцювали, а після цього мали можливість зробити фото з виконавцями.
"Дитина отримує позитивні емоції. Тому що вдома, як мама не намагається приховати смуток, дитина відчуває. А от якраз такі заходи дозволяють дитині отримати позитивні емоції", - каже дружина загиблого військового Оксана.
Рюкзаки та набори канцелярії до Дня знань отримають всі першачки - підопічні ГО "Мрія дітей України" з різних регіонів, дітей іншого віку забезпечать шкільною канцелярією. Загалом під опікою організації вже перебуває понад 3 тисяч родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військових.
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