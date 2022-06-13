У Києві підприємцю, який продав гуманітарки на пів мільйона грн, повідомили про підозру
Столичний підприємець отримував гуманітарну допомогу для військових та переселенців від ЄС і США, утім зловмисник замість допомоги почав продавати. Чоловіку повідомили про підозру у продажі гуманітарки на суму понад 500 тис. грн
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Прокуратура повідомила про підозру підприємцю за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Підозрюваний продавав гуманітарної допомоги, отриманої від країн Європейського Союзу та США.
"Він систематично наживався на продажі військової амуніції, продуктах і товарах особистої гігієни, ввезених до України для подальшого розподілення у регіони, що постраждали від російської агресії. Для зберігання гуманітарної допомоги підприємець орендував у м. Києві складські приміщення, а надалі продавав її", - йдеться в повідомленні.
Під час розслідування задокументовано продаж гуманітарних продуктів на суму понад 500 тис. грн.
Підприємця затримали, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
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