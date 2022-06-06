Про це інформує в телеграмі Служба безпеки України.

"Це група молодиків з Дніпропетровщини, які після вторгнення РФ втекли з України, використавши підроблені документи. За кордоном вони швидко відкрили власний "бізнес" - продавали військову амуніцію і товари подвійного призначення для потреб ЗСУ, мінімум втричі завищуючи їхню вартість"

Аби не сплачувати митні платежі в Україні, зловмисники завозили товар як гуманітарну допомогу, підробляючи документи. Це дозволило їм ухилитися від сплати податків на близько 20 млн грн. Загалом за час війни продали товарів на понад 60 млн грн.

Правоохоронці виявили бронежилети, каски, наколінники, тепловізори, оптичні приціли, БПЛА і документацію, яка підтверджує злочинну діяльність. Одному з учасників вже повідомили про підозру.

Арештоване майно планують передати Збройним силам України.

6 червня, суд обрав запобіжний захід заступнику голови Чернівецької обласної військової адміністрації Артуру Мунтяну. Його підозрюють у розкраданні гуманітарки.

На Одещині керівник Центру гуманітарної допомоги налаштував бізнес з продажу товарів призначених для військових та переселенців, які надавали українці або партнери з Європи. Зловмиснику повідомили про підозру.

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