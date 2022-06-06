Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Прокуратура повідомила про підозру директору благодійного фонду у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Відомо, що керівник Центру гуманітарної допомоги на базі благодійного фонду, підшукував постачальників із країн ЄС. Також отримував допомогу від небайдужих українців - продукти, одяг, медикаменти і товари для військових - шоломи, бронежилети, аптечки, тактичні окуляри, рації, розгрузки, медичні турнікети та інше. Зібрану гуманітарну допомогу зловмисник продавав.

Підозрюваного затримали під час одержання майже півмільйона гривень за продаж медтоварів і військової амуніції.

СБУ викрила організацію фінансування російської агентури на Київщині. Угруповання допомагало переправляти гроші з РФ в Україну через підсанкційні платіжні системи.

В Україні судитимуть шпигуна з РФ, який отримував від генерала СБУ дані про держбезпеку й охорону правопорядку в країні.

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