Майже півмільйона грн за продаж медтоварів і військової гуманітарки. Директору благодійного фонду на Одещині повідомили про підозру
На Одещині керівник Центру гуманітарної допомоги налаштував бізнес з продажу товарів призначених для військових та переселенців, які надавали українці або партнери з Європи. Зловмиснику повідомили про підозру
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Прокуратура повідомила про підозру директору благодійного фонду у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).
Відомо, що керівник Центру гуманітарної допомоги на базі благодійного фонду, підшукував постачальників із країн ЄС. Також отримував допомогу від небайдужих українців - продукти, одяг, медикаменти і товари для військових - шоломи, бронежилети, аптечки, тактичні окуляри, рації, розгрузки, медичні турнікети та інше. Зібрану гуманітарну допомогу зловмисник продавав.
Підозрюваного затримали під час одержання майже півмільйона гривень за продаж медтоварів і військової амуніції.
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